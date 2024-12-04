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فنون ومشاهير

تغيّرت ملامحها.. ممثلة شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!

Lebanon 24
04-12-2024 | 08:05
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في تعليقها الأول على جدل تغيّر ملامحها وأخبار خضوعها لعمليات تجميل بعد ظهورها الأخير في مسلسل "وتر حساس"، قالت الفنانة إنجي المقدّم في تصريحات إعلامية: "لا تعليق والحاجات دي مبسمعلهاش خالص والمهم النجاح وإن الناس مبسوطة وبتتفرج ومشدودة بالأداء والتمثيل وده اللي يهمّني".
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وعن شخصية "كاميليا" التي تقدّمها خلال أحداث مسلسل "وتر حساس"، قالت المقدم: "مسلسل "وتر حساس" هو عمل شديد الخصوصية لأنه يتعمّق في نفوس ودواخل التركيبات النفسية لأبطاله، وكيف ينتقم كل طرف منهم من الآخر على نار هادئة، فهي واحدة من أصعب الشخصيات التي قدّمتها بسبب تركيبتها المعقّدة، فهي سيدة تتمتع بقوة الشخصية والذكاء الذي تستخدمه في أعمال غير مشروعة لتحقيق أهدافها الخاصة". (لها)
إنجي المقدم
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