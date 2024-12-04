Advertisement

فنون ومشاهير

زوجة فنان شهير تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. هذا ما حصل معها

Lebanon 24
04-12-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1287913-638689292499222329.jpg
Doc-P-1287913-638689292499222329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الجلسة الثانية من محاكمة المخرج عمر زهران، المتهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، الكثير من التفاصيل التي قد تقلب موازين القضية، حيث استمرت الجلسة لأكثر من سبع ساعات متواصلة نظراً لكثرة أحداثها.
Advertisement
حضر الجلسة ثلاثة محامين للدفاع عن عمر زهران، الذي ظهر في قاعة المحكمة هزيلاً، حيث لم يترافع المحامون واكتفت هيئة المحكمة بسماع مطالب هيئة الدفاع للكشف عن كافة التفاصيل الغائبة في تلك القضية.
وطلب المحامي محمد حمودة تفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمخرج عمر زهران، حيث ادعى أنه يحتوي على رسائل تهديد من زوجة المخرج خالد يوسف لزهران والفنانة هالة صدقي، والتي تؤكد، على حد قوله، أن اتهام موكله في تلك القضية هو مجرد مكيدة لخلافات أخرى بينهما.
كما طلب المحامي استدعاء المخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي لاستجوابهما في تلك القضية، وأن تحضر المجني عليها الفواتير الخاصة بالمجوهرات التي ادعت أن عمر زهران قد سرقها من داخل شقتها، وكذلك إحضار شهود النفي والإثبات للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة.
أما المحامي الثاني طارق جميل سعيد، فقدم لهيئة المحكمة تقريراً طبيا عن الحالة الصحية للمخرج عمر زهران، والتي تؤكد معاناته من أمراض القلب والسكر والضغط، وأنه لابد من خضوعة لعملية بالقلب بشكل سريع، وبناء عليه طالب بالإفراج عن المتهم بضمان مالي على ذمة القضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من هيئة المحكمة.
واكتفى المحامي الثالث أحمد مرتضى منصور، بطلب تأجيل المرافعة لحين الإطلاع على أوراق القضية.
وطلب المخرج عمر زهران من هيئة المحكمة التحدث قبل رفع الجلسة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، نظراً لكون الجلسة ليست للمرافعات وإنما لتقديم الطلبات فقط.
وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل، حيث ستقام جلسة ثالثة يوم الثلاثاء المقبل، ومن المفترض أن يحضرها المخرج خالد يوسف وزوجته وشهود النفي والإثبات لسماع أقوالهم واستجوابهم أمام المحكمةز
يذكر أنه وفي أول تعليق له على ما وجه إليه من اتهامات قبل أيام، نفى المخرج زهران قيامه بسرقة مجوهرات زوجة يوسف، قائلا: "ربنا بس اللي مصدقني وعالم بكل حاجة".
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:40 | 2024-12-04
08:05 | 2024-12-04
06:56 | 2024-12-04
06:10 | 2024-12-04
04:06 | 2024-12-04
03:52 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24