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فنون ومشاهير

بعد انتقادها لارتدائها الفستان نفسه في مناسبتين.. أحلام ترد: "أشتريه بفلوسي مش هدية"

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:00
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ردّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على الصورة التي نشرها أحد المتابعين تظهرها مرتدية الفستان نفسه في مناسبتين مختلفتين، قائلة:"أعيد فساتيني لأني أشتريها بفلوسي مش هدية، ولا ألبسها مرة وأرجعها للبوتيك".
أضافت : "هذي فعلاً رسالة للكل، لا تضغطوا على أهاليكم بالمصاريف، مشيرةً إلى أنها تتبع الأسلوب ذاته مع ابنها وبناتها".

وتابعت أنها تسعى لتكون قدوة في هذا الموضوع، مشيرة إلى أهمية التعامل مع الملابس بحب واحترام.

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