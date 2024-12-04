بعد انتقادها لارتدائها الفستان نفسه في مناسبتين.. أحلام ترد: "أشتريه بفلوسي مش هدية"

اولاً صباح الورد طبعاً أعيد فساتيني لاني اشتريها بفلوسي مش هديه والا البسها مره وارجعها للبوتيك وهذي فعلاً رساله للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي و بناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مره ثانيه وانا احب اشيائي جداً 🤍احبكم https://t.co/8bfaQIP4eh
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) December 4, 2024
اولاً صباح الورد طبعاً أعيد فساتيني لاني اشتريها بفلوسي مش هديه والا البسها مره وارجعها للبوتيك وهذي فعلاً رساله للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي و بناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مره ثانيه وانا احب اشيائي جداً 🤍احبكم https://t.co/8bfaQIP4eh