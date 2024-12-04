بعد انتقادها لارتدائها الفستان نفسه في مناسبتين.. أحلام ترد: "أشتريه بفلوسي مش هدية"

اولاً صباح الورد طبعاً أعيد فساتيني لاني اشتريها بفلوسي مش هديه والا البسها مره وارجعها للبوتيك وهذي فعلاً رساله للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي و بناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مره ثانيه وانا احب اشيائي جداً 🤍احبكم https://t.co/8bfaQIP4eh — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) December 4, 2024 Advertisement

أضافت : "هذي فعلاً رسالة للكل، لا تضغطوا على أهاليكم بالمصاريف، مشيرةً إلى أنها تتبع الأسلوب ذاته مع ابنها وبناتها".وتابعت أنها تسعى لتكون قدوة في هذا الموضوع، مشيرة إلى أهمية التعامل مع الملابس بحب واحترام.