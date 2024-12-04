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فنون ومشاهير

"أم عصام" تخرج عن صمتها وتعلق لأول مرة على هذا الأمر (صورة)

Lebanon 24
04-12-2024 | 23:00
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علقت الممثلة السورية صباح الجزائري، المعروفة بلقب "أم عصام" في مسلسل باب الحارة لأول مرة على ما يحصل في سوريا، بعد ان اشتعلت الجبهة السورية.

وكتبت صباح الجزائري في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: سلام عليها بما فيها، بمن فيها، بكل ما فيها.. سوريا بحمى الرحمن".
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