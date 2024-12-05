انسحبت من المسلسل الرمضاني "نفس".. كارين رزق الله تُفاجئ الجمهور بقرارها وتكشف السبب

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انطلق تصوير مسلسل "نفس" المرتقب عرضه في رمضان 2025 من إنتاج شركة الصباح، الا ان الجمهور تفاجأ بتداول خبر إنسحاب الممثلة كارين رزق الله من بطولة العمل.وأكدت كارين لـ ET أن الدور لم يناسبها من بعد غياب 3 سنوات عن الجمهور".وتابعت أنها اعتذرت بكلّ طيبة خاطر عن الدور، مؤكدة على أن علاقتها جيّدة مع شركة الانتاج ، ومتمنية لكل فريق العمل النجاح.وردا على سؤال، إن كانت قد اعتذرت بسبب دور ثان، أكدّت أنها ستكون خارج الموسم الرمضاني لهذا العام، مشيرة إلى أن هناك مشاريع مؤجلة بسبب ظروف بلدها لبنان الأمنية."نفس" من كتابة إيمان السعيد و اخراج إيلي السمعان، ويشارك في بطولته كل من عابد فهد، دانييلا رحمة و معتصم النهار. وقدمت كارين من قبل مسلسل بعنوان "لآخر نفس" من بطولتها و بطولة بديع أبو شقرا وشكلا ثنائيا ناجحا عام 2017.وكان آخر عمل قدمته هو مسلسل "راحوا" في رمضان 2021 ، والذي تناول قصة اللبنانيين الذين ذهبوا ضحايا الإرهاب في العملية الإرهابية التي شهدها نادي "رينا" الليلي ليلة رأس السنة في مدينة اسطنبول التركية في العام 2016.(ET)