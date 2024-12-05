ألغى حفلته: فنان يعاني من مشاكل في صوته ويعتذر للجمهور.. فمن هو؟

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يواجه النجم العالمي زين مالك بعض المشاكل في صوته، حيث ألغى حفله في نيوكاسل في اللحظة الأخيرة.واعتذر مالك لجمهوره في رسالة مؤثرة نشرها على خاصية الستوري في إنستغرام: "أنا آسف جدًا، لكن صوتي ليس في وضع جيد الليلة، وبدونه لا يمكنني تقديم العرض. آمل أن أعود إلى المسرح بعد بعض الراحة. أعتذر بشدة لنيوكاسل، أحبكم جميعًا."ورغم اعتذاره، يعتقد العديد من المعجبين أن الأمر أكبر من مجرد مشكلة صوتية، مرجحين أن زين لم يأخذ الوقت الكافي للتعامل مع وفاة صديقه النجم ليام باين.واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي رسائل الدعم، حيث كتب أحد المعجبين: أتمنى أن تكون بخير يا زين. أرجوك اعتنِ بنفسك وخذ الوقت اللازم للحزن."بينما دافع آخر عن قراره قائلاً: "غضب الناس من زين لإلغاء حفل نيوكاسل أمر غير عادل. الرجل يعاني وفقد شخصًا قضى معه سنوات طويلة. لنُظهر له الحب والتفهم."وفارق ليام باين الحياة بشكل مأساوي في 16 تشرين الأول 2024، بعد سقوطه من شرفة الطابق الثالث في فندق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، عن عمر يناهز 31 عامًا. (البوابة)