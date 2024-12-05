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فنون ومشاهير
إليسا تهدي أغنيتها الجديدة لبيروت: مررتِ بالكثير ولا يزال قلبك ينبض بقوة (فيديو)
Lebanon 24
05-12-2024
|
12:57
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أطلقت الفنانة إليسا، اليوم الخميس، أغنيتها الجديدة بعنوان "حبك متل بيروت"، من كلمات جان نخول وألحانه بالشراكة مع محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد.
وأهدت إليسا الأغنية لمدينتها في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائلة: "بيروت، لقد مررتِ بالكثير، ومع ذلك لا يزال قلبك ينبض بقوة. هذه الأغنية لك، لقوتك وجمالك، والأهم من ذلك كله، لشعبك. لكل روح تدعوك إلى الوطن. إلى الحب الذي لا يتلاشى أبدًا".
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وتستعد إليسا لإحياء إحدى الحفلات الموسيقية المرافقة لفعاليات "أكبر بطولة غولف في الرياض" بالسعودية، في 6 كانون الأول.
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