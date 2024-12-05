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فنون ومشاهير

خطف الأنظار.. باسم يوسف بإطلالة غريبة في "ارابز غوت تالنت" (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2024 | 14:25
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شهدت الحلقة الثالثة من العروض المباشرة ضمن برنامج “أرابز غزت تالنت” مجموعة من المواهب المميزة والعروض المثيرة.
وفي التفاصيل، ظهر الإعلامي المصري باسم يوسف بشكل مختلف، حيث أطل على جمهور الاستوديو بحي النرجس في الرياض وعبر شاشة “mbc” بالجلابية الصعيدية، وسط تصفيق حار من قبل الجمهور.
وشارك حساب البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو لـ باسم يوسف في أثناء دخوله المسرح، وعلق عليه بالقول: باسم يوسف بالجلابية الصعيدي. (الجديد)
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