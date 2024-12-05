خطف الأنظار.. باسم يوسف بإطلالة غريبة في "ارابز غوت تالنت" (فيديو)

باسم يوسف بالجلابية الصعيدي 😍❤️#ArabsGotTalent
يعرض البرنامج كل أربعاء التاسعة والنصف بتوقيت السعودية
مباشرة من ستوديوهات #MBC1 بحي النرجس في الرياض
البث المباشر على شاشة MBC1 و #Shahidhttps://t.co/SvEw90gjUa @Byoussef pic.twitter.com/ZyAigpDV1L
— Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) December 4, 2024
باسم يوسف بالجلابية الصعيدي 😍❤️#ArabsGotTalent
يعرض البرنامج كل أربعاء التاسعة والنصف بتوقيت السعودية
مباشرة من ستوديوهات #MBC1 بحي النرجس في الرياض
البث المباشر على شاشة MBC1 و #Shahidhttps://t.co/SvEw90gjUa @Byoussef pic.twitter.com/ZyAigpDV1L