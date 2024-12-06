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فنون ومشاهير

حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:49
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في تصرف مُفاجئ، قامت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي بحذف كل صورها عبر حسابها الخاص على تطبيق انتسغرام.

وفاجأت زينب المتابعين بنشر صورة وحيدة وظهر رجل يمسك يدها وبدا خاتم الخطوبة في اصبعها.
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين باركوا لزينب ارتباطها، علما ان زينب أعلنت قبل فترة انفصالها عن طليقها اللبناني.

وجاء ارتباط زينب بعد انتشار أخبار مؤخرا عن زواج والدتها هيفا وهبي برجل أعمال مصري يملك معرضا للسيارات وانها تقضي وقتها ما بين لبنان ومصر.

يُذكر ان زينب هي أم لابنيتن وتعيش في الكويت حيث تمتلك عيادة تجميل.

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