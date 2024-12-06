بعد سحب الجنسية من نوال الكويتية وداوود حسين... البلبلة تطال فناناً ثالثاً

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بعد ان انتشرت انباء عن سحب الجنسية الكويتية من الفنان عبد الرحمن العقل، نفى محاميه الامر.وأصدر مكتب محاماة عبد العزيز القطان بياناً أكّد فيه أن التقارير المتداولة لا أساس لها من الصحة، واصفاً إياها بـ"الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة".وأشار القطان إلى أن تداول هذه الأخبار بشكل مباشر أو غير مباشر يشكل جريمة تشهير يعاقب عليها القانون، مهدّداً بالملاحقة القضائية بحق أي شخص يروّج لشائعات تُسيء الى سمعة موكّله الشخصية والعائلية.وجاءت هذه الشائعات بعد سحب الجنسية من أسماء عدد من النجوم الكويتيين، بينهم نوال الكويتية وداوود حسين ضمن قرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والذي شمل 2162 حالة.