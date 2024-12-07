"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا آخر إطلالة لها مع خطيبها (صورة)

نشرت زين قطامي خطيبة ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، سيليو صعب صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت زين برفقة صعب في إحدى المناسبات الاجتماعية.

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وكانت زين تألقت خلال حضورها عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب الذي حمل عنوان " 1001 موسم من إيلي صعب" في الرياض.



وعقد سيليو صعب قبل أشهر خطبته على الأردنية الجميلة.



وكشفت زين في حديث سابق ان علاقتها بابن المصمم اللبناني بدأت منذ العام 2021 حيث كان حبا من النظرة الأولى، وروت انهما ذهبا في موعدين غراميين متتاليين في دبي كما شاءت الصدف أن يحجزا الرحلة ذاتها المتجهة من دبي إلى بيروت ذاك الصيف.



