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فنون ومشاهير

"غيّرت حياتي".. بطل مسلسل "العميل" يتحدث بتأثر عن زوجته سارة أبي كنعان وهذا ما قاله عن طليقته (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2024 | 03:07
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روى الممثل وسام فارس تأثير زوجته الممثلة سارة أبي كنعان، على حياته الشخصية، وكيف استطاعت أن تُعيده إلى ذاته، وتجعله يُقدر قيمة الحب من جديد.

وقال فارس بطل مسلسل "العميل" خلال ظهوره ببرنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس إن زوجته سارة أبي كنعان غيرت حياته، وذكرته بالشخص الذي كان عليه في السابق، خاصة فيما يتعلق بالحب.
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ووصف وسام سارة بأنها كتلة طاقة إيجابية ومتصالحة مع ذاتها، كما أن لديها القدرة للتفاهم مع الجميع.

وأضاف متأثراً بعد سؤال للإعلامي محمد قيس حول الموضوع، أن سارة تعطيه أكثر مما هو يعطيها، كما أنها تضحي من أجله، ومن أجل سعادته وراحته، لافتاً إلى أن السبب وراء ذلك هو حبها له.
 
 
 
 
وحول مخاوفه، كشف أنه يخشى خسارة ابنته من زواجه السابق ياسمين وزوجته سارة، ولهذا يجب عليه أن يتغير.

وقال وسام إنه يحترم والدة ابنته كثيراً، وإن ياسمين هي أولويتهما.



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