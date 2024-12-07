22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"غيّرت حياتي".. بطل مسلسل "العميل" يتحدث بتأثر عن زوجته سارة أبي كنعان وهذا ما قاله عن طليقته (فيديو)
Lebanon 24
07-12-2024
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
روى الممثل وسام فارس تأثير زوجته الممثلة سارة أبي كنعان، على حياته الشخصية، وكيف استطاعت أن تُعيده إلى ذاته، وتجعله يُقدر قيمة الحب من جديد.
وقال فارس بطل مسلسل "العميل" خلال ظهوره ببرنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس إن زوجته سارة أبي كنعان غيرت حياته، وذكرته بالشخص الذي كان عليه في السابق، خاصة فيما يتعلق بالحب.
Advertisement
ووصف وسام سارة بأنها كتلة طاقة إيجابية ومتصالحة مع ذاتها، كما أن لديها القدرة للتفاهم مع الجميع.
وأضاف متأثراً بعد سؤال للإعلامي محمد قيس حول الموضوع، أن سارة تعطيه أكثر مما هو يعطيها، كما أنها تضحي من أجله، ومن أجل سعادته وراحته، لافتاً إلى أن السبب وراء ذلك هو حبها له.
وحول مخاوفه، كشف أنه يخشى خسارة ابنته من زواجه السابق ياسمين وزوجته سارة، ولهذا يجب عليه أن يتغير.
وقال وسام إنه يحترم والدة ابنته كثيراً، وإن ياسمين هي أولويتهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
Lebanon 24
عملية أمنية في "فردان".. من الذي تم توقيفه هناك؟
12:19 | 2024-12-06
06/12/2024 12:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة تعلن حملها بطفلها الثاني.. لكن من الأب؟
Lebanon 24
نجمة تعلن حملها بطفلها الثاني.. لكن من الأب؟
08:49 | 2024-12-06
06/12/2024 08:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
Lebanon 24
منطقة سورية تؤثر على لبنان.. ومفاجأة تخصّ "حزب الله"!
16:09 | 2024-12-06
06/12/2024 04:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور عاجل.. إسرائيل تستعد لـ"ضرب سوريا"!
Lebanon 24
تطور عاجل.. إسرائيل تستعد لـ"ضرب سوريا"!
14:40 | 2024-12-06
06/12/2024 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح إيراني عن "مصير الأسد".. كلامٌ غير عادي!
Lebanon 24
آخر تصريح إيراني عن "مصير الأسد".. كلامٌ غير عادي!
16:50 | 2024-12-06
06/12/2024 04:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:48 | 2024-12-07
بفستان أحمر أبرز حملها.. مذيعة الـ MTV تُعايد زوجها بعيده بطريقة رومانسية (فيديو)
04:18 | 2024-12-07
"استغفر الله".. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية بإطلالة فاضحة شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
03:35 | 2024-12-07
بعدما خطفت الأنظار في جدة.. نادين نسيب نجيم تلتقي بياسمين صبري من الأجمل برأيكم؟ (فيديو)
02:05 | 2024-12-07
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا آخر إطلالة لها مع خطيبها (صورة)
01:09 | 2024-12-07
أصبح نسخة عن والده.. شاهدوا آخر إطلالة لجيسيكا عازار وابنها فهد (صور)
00:10 | 2024-12-07
خطب 9 مرات.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل عن حياته الشخصية (فيديو)
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
07/12/2024 13:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
07/12/2024 13:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
07/12/2024 13:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24