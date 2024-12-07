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فنون ومشاهير
قنبلة داخل المسرح.. فنان سوري شهير يتعرض لمحاولة إغتيال (صورة)
Lebanon 24
07-12-2024
|
07:10
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تداول رواد مواقع التواصل، خبر إلغاء حفل الفنان الشامي في شيكاغو، بعد بلاغ عن وجود قنبلة في مكان الحفل.
وكان من المقرر ان يقدم الشامي حفلا غنائيا للجاليات العربية في شيكاغو، مساء اليوم السبت على مسرح باتيو، إلّا ان بلاغا الى شرطة المدينة بوجود قنبلة في المسرح الذي سيقام عليه الحفل، ادى الى الاعلان عن الغاء الحفل لدواع امنية.
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وبعدها قامت فرق الشرطة بعملية تمشيط لمحيط المكان والقت القبض على سيدة مشتبه بانها كانت تتحضر لإلقاء القنبلة داخل المسرح، تتبع لمجموعة كالكوس.
ولاحقا، خرج الشامي بفيديو عبر حسابه على انستغرام لتوضيح الامر والاعتذار لجمهوره، مؤكداً "انه سيعوض هذا الحفل وانه يتطلع لاستكمال برنامجه الفني في امريكا، ولكن الاهم بالنسبة له سلامة الجميع وعدم تعريضهم لاي خطر"، مضيفاً انه "بانتظار تفاصيل عن التحقيقات، ليتم بعدها تحديد موعد جديد للحفل".
هذا ووجه الشامي رسالة الى جمهوره جاء فيها: "خلي الدنيا كلها تعرف اني مكفي وانو جمهوري مكفي معي، واني ما رح شارك بشي بحياتي غير بالفن وبالإنسانية لو بحطو القنابل تحت تختي والله يحمي بلادنا". (الجديد)
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