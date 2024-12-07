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فنون ومشاهير

"قمر متل إمها": إبنة ريا أبي راشد تخطف الأنظار بجمالها.. فهل تشبهها كثيرا؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:00
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لفتت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الأنظار بتواجدها من أجل حضور العرض الخاص بفيلم سكر 2، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في مدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، برفقة ابنتها لولا كامارانو ، وحرصت على الوقوف معها على الريد كاربت والتقاط الصور التذكارية معها.
 
وعلى ما يبدو أن ريا اصطحبت ابنتها في هذه الفعالية تحديداً بسبب العروض المميزة التي تناسب الأطفال على الريد كاربت، بالإضافة إلى طبيعة الفيلم الاستعراضي.
 
وأشاد الجمهور ببراءة وجمال لولا، حيث شبهها الكثير بوالدتها، حيث قالت إحدى المتابعات: "قمر متل إمها"، وأضافت أخرى: "يخزلعين شو حلوة".
 
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