Advertisement

فنون ومشاهير

مُجددًا.. هيفاء وهبي خارج سباق "رمضان 2025" وهذا هو السبب

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1289673-638692542750751873.png
Doc-P-1289673-638692542750751873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت مجلة "لها" إلى أن الشركة المنتجة لمسلسل "بمية الدهب" المقرر أن تخوض به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قررت تأجيل تصوير العمل وعدم طرحه في رمضان المقبل وتأجيله الى موسم آخر أو الى رمضان المقبل، وذلك بسبب عدم تمكن الفنان تامر عبد المنعم مؤلف المسلسل من الانتهاء من كتابة العمل حيث لم يكتب سوى 11 حلقة فقط الى الآن، وهو ما يعني عدم التمكن من اللحاق بتصوير العمل في الوقت المناسب لطرحه.
Advertisement

مسلسل "بمية الدهب"، بطولة هيفاء وهبي، أحمد صلاح حسني، محمد لطفي، أحمد وفيق، تأليف الفنان تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل، وتم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة في العمل.

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي في الدراما، كان مسلسل "إسود فاتح"، الذي عرض في 2020 وكان من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وشارك في العمل كل من: شريف سلامة وأحمد فهمي صبري فواز وآخرين. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2024-12-08
08:00 | 2024-12-08
07:50 | 2024-12-08
07:39 | 2024-12-08
06:02 | 2024-12-08
01:14 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24