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فنون ومشاهير
مُجددًا.. هيفاء وهبي خارج سباق "رمضان 2025" وهذا هو السبب
Lebanon 24
08-12-2024
|
04:29
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أشارت مجلة "لها" إلى أن الشركة المنتجة لمسلسل "بمية الدهب" المقرر أن تخوض به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قررت تأجيل تصوير العمل وعدم طرحه في رمضان المقبل وتأجيله الى موسم آخر أو الى رمضان المقبل، وذلك بسبب عدم تمكن الفنان تامر عبد المنعم مؤلف المسلسل من الانتهاء من كتابة العمل حيث لم يكتب سوى 11 حلقة فقط الى الآن، وهو ما يعني عدم التمكن من اللحاق بتصوير العمل في الوقت المناسب لطرحه.
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مسلسل "بمية الدهب"، بطولة هيفاء وهبي، أحمد صلاح حسني، محمد لطفي، أحمد وفيق، تأليف الفنان تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل، وتم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة في العمل.
يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي في الدراما، كان مسلسل "إسود فاتح"، الذي عرض في 2020 وكان من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وشارك في العمل كل من: شريف سلامة وأحمد فهمي صبري فواز وآخرين. (لها)
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