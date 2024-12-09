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فنون ومشاهير
بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. اليكم ما نشرته سلافة معمار
Lebanon 24
09-12-2024
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عبّرت الممثلة سلافة معمار عن سعادتها جراء التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابها على انستغرام.
ونشرت معمار صورة بيضاء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "عاشت سوريا 8/12/2024".
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