بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. اليكم ما نشرته سلافة معمار

عبّرت الممثلة سلافة معمار عن سعادتها جراء التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت معمار صورة بيضاء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "عاشت سوريا 8/12/2024".

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