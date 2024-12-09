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فنون ومشاهير

أول تعليق من باسل خياط على رحيل بشار الأسد

Lebanon 24
09-12-2024 | 01:10
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حرص الفنان السوري باسل الخياط على التعليق على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والذي أعلنت المعارضة السورية إسقاط نظامه صباح الأحد.
وكتب باسل الخياط عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بـ «إنستغرام»: «عاشت سوريا.. 8/12/2024».
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