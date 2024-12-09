فرحته لا توصف.. ممثل سوري يرقص احتفالا بسقوط الأسد (فيديو)

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شارك الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الشعب السوري فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد وعودة سوريا حرة من جديد.ونشر الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، مقطع فيديو له وهو يرقص على أغنية "بيت الأسد بندوسهم" عبر حسابه على منصة "اكس"، حاملًا العلم السوري وهو يلوح بيده بعلامة النصر.