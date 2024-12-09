20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة شهيرة بأحدث ظهور بعد الولادة وتغير جذري بملامحها (صور)
Lebanon 24
09-12-2024
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الفنانة ديبيكا بادكون الجمهور بحضور حفل النجم Diljit Dosanjh في بنغالورو، في أول ظهور علني لها بعد استقبال ابنتها Dua في أيلول الماضي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو عفوية لديبيكا بادكون، واختارت لهذا اليوم إطلالة كاجوال شبابية تخفي شكل جسمها، عبارة عن "سويتشرت" بيضاء مع بنطال من الدنيم بتصميم واسع، وانتعلت حذاء رياضياً يتلاءم مع ملابسها. ولم تتكلّف إضافة مجوهرات أو إكسسوارات.
Advertisement
ومن الناحية الجمالية، تركت بادكون شعرها الطويل ينسدل على ظهرها بتصفيفة ناعمة، وطبّقت مكياجاً خفيفاً بألوان طبيعية تبرز جمالها الآسر.
وظهرت الممثلة الهندية في إحدى المقاطع المصوّرة وهي تُعلِّم ديلجيت جملة باللغة الكانادية، كما رقصت ديبيكا على أنغام أغنية "لوفر" على المسرح، وطلبت من ديلجيت تكرار العبارة "نانّو نِنّا بريتي سوتيني" والتي تعني "أنا أحبك" بالإنكليزية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على عفوية النجمة الهندية التي خلقت أجواء مليئة بالطاقة والمرح. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
Lebanon 24
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
09:00 | 2024-12-08
08/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
08:35 | 2024-12-08
08/12/2024 08:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
08:30 | 2024-12-08
08/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
14:00 | 2024-12-08
08/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
15:03 | 2024-12-08
08/12/2024 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:00 | 2024-12-09
فنان سوريّ يسخر من ماهر الأسد... شاهدوا ماذا قال عنه خلال حفلٍ (فيديو)
05:18 | 2024-12-09
حُرِّرَ من سجن صيدنايا.. إليسا تكشف أنّ أحد المعتقلين هو قريبها وهذا ما قالته (صورة)
03:20 | 2024-12-09
فرحته لا توصف.. ممثل سوري يرقص احتفالا بسقوط الأسد (فيديو)
02:25 | 2024-12-09
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
01:10 | 2024-12-09
أول تعليق من باسل خياط على رحيل بشار الأسد
00:00 | 2024-12-09
بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. اليكم ما نشرته سلافة معمار
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
09/12/2024 15:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
09/12/2024 15:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
09/12/2024 15:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24