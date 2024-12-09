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فنون ومشاهير

مايا دياب عن مشاهد سجن صيدنايا: "يا ريت لو بقدر اعطي غمرة لكل سجين وسجينة"

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:51
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علّقت الفنانة مايا دياب على تحرير المعتقلين في السجون السوريّة.
 
 
وقالت دياب عبر حسابها على منصة "إكس": "مشاهد فتح السجون وخروج السجناء منها مبكية، مشاهد محاولات فتح سجن صيدنايا المسلخ البشري  تفرط القلب، والمدمي اكثر هي مشاهد السجينات وقصصهم عن سبب الاعتقال وعن انهنّ دخلن فتيات صغيرات واليوم يخرجن معذبات مغتصبات ولديهن اطفال ولدوا في السجن لا يُعرف آبأهم،في أي زمنٍ نحن؟؟
 
 
وأضاف: "يا ريت لو بقدر اعطي غمرة لكل سجين وسجينة وحفنة حبّ لإعادة اعمار مشاعر دُفنَت منذ زمن في داخلهم لما رأوه من تعذيب في سجونٍ سوداء وعلى ايادي وقلوب سوداء..يا رب ألطُف بشعب سوريا وأَعِد لهؤلاء الحياة".
 
 
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