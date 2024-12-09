بعد تعرضه لوعكة صحية.. وفاة فنان بعد صراع مع المرض

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أعلن الفنان حازم فؤاد، وفاة الفنان سعيد المغربي، مساء أمس الأحد، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.وكتب حازم فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في سبيل الله الرجل الطيب المحترم المجتهد المقاتل رمز النضال والأخلاق والطيبة أبوالفقراء مغربي".وأضاف: فجأة، ومن دون أي ديباجة، تبتعدون وتتركوننا العالم لا يحتاج إلى شيء وداعا يا صديقي، أيها الرجل الطيب، أيها المحترم، أيها الفقير، أيها البائس، أيها الرجل الطيب، فيفنى كل من فيها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسألكم الدعاء.وكان الفنان سعيد المغربي، تعرض لوعكة صحية كبيرة مؤخرًا، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، ثمّ ناشد بالدعاء له، لأن حالته الصحية حرجة للغاية.يذكر أن شارك الفنان سعيد المغربي في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها فيلم "سمير وشهير وبهير" وبرنامج "الهضبة" وفيلم "العميل صفر" ومسلسل "البيت بيتي 2" وقدم شخصية عم عرفة. (روسيا اليوم)