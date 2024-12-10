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فنون ومشاهير
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
10-12-2024
|
00:11
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كشف الصحافي ايلي باسيل ان الممثلة نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.
وأكد باسيل في بث مباشر على قناته على يوتيوب الأمر، مشيرا إلى انه كان قد توّقع ذلك عقب اعلان انفصالهما.
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وكان باسيل كشف في وقت سابق ان سبب انفصال نادين عن خطيبها هو خداعه لها بعشرات آلاف الدولارات عن طريق الكريبتو، كما أشار إلى انه أهداها ساعات مزيفة.
وأصدرت نادين لاحقا بيانا نفت فيه التقارير المتداولة حول أسباب مزعومة للانفصال، من بينها استيلاء الأخير على أكثر من مليون دولار أميركي من أموال نجيم عبر الخداع.
وتابع البيان: "تربط نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".
وكانت نادين قد لفتت الأنظار مؤخرا خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بإطلالاتها الانها أطلت لوحدها من دون خطيبها.
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