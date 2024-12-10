بعد سقوط نظام الأسد.. أول تعليق من الممثل السوري تيم حسن وهذا ما طلبه (صورة)

بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ناشد الممثل تيم حسن الجهات المعنية الإسراع في إنقاذ المعتقلين في سجن صيدنايا.



ونشر حسن منشورات عبر خاصية الستوري على حسابه على "إنستغرام"، تضمنت طلبه من جميع الجهات، بما في ذلك المهندسين، وفرق الإنقاذ، والإعلام، والخبراء، التوجّه إلى سجن صيدنايا لإنقاذ المعتقلين، مشدّداً على أن "كلّ ثانية تصنع فرقاً".

Advertisement

وأعاد حسن نشر مقطع فيديو لصحافي يتحدث من داخل سجن صيدنايا، مشيراً إلى أن "من أهداف الثورة السورية إخراج المعتقلين". أكّد الصحافي أن السجن هو "الأكثر إجراماً"، واصفاً إياه بأنه "مسلخ بشري".













