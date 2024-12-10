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فنون ومشاهير

بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:04
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خرج الفنان السوري ناصيف زيتون عن صمته وعلق لأول مرة على سقوط نظام بشار الأسد، ونشر صورة قلب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، سيطر عليه اللون الأخضر وهو علم الثورة السورية مع خلفية أغنيته " هويتي"، وكتب: "هناك من غنى لها، وهناك من مثل لأجلها، وهناك من عاش حبا بها، وهناك من مات دفاعا عنها، ويبقى أعظم ما يجمعنا، هو حبنا لها، هي روحنا، هي سوريانا".
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وتابع الفنان السوري بعبارات مؤثرة وكتب: "سوريتي هي هويتي، أرضي، أهلي، عشقي وحياتي، أرجو من الله مستقبل فيه كل ما نتمناه من حرية وتطور وازدهار وأمن وأمان معا يدا بيد حتى نعمر سورية". (الجديد)
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