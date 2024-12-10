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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة جدّاً تعيش حالة إنهيار.. لا تتوقف عن البكاء بسبب زوجها ماذا فعل؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 08:15
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بعد اتهام زوجها مغني الراب الشهير جاي زي رسمياً باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، تعيش الفنانة العالمية بيونسيه حالة من الانهيار والحرج الشديدين.

ووسط هذه الحالة النفسية السيئة التي تمر بها مغنية فرقة "Cowboy Carter" البالغة من العمر 43 عامًا، نفى جاي زي المزاعم واصفًا إياها بـ"الشنيعة"، مشددًا على أن الضحية لا بد أن تقدم شكوى جنائية في حال كانت مزاعمها حقيقية.
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كما أكد أنه سيواجه المحامي المسؤول عن الدعوى، مُشيرًا إلى أنه يستغل الضحايا لمصالحه الشخصية.

وبيَّن جاي زي في بيان أن أكثر ما يحزنه في هذا الموقف هو ما ستعانيه عائلته وأطفاله من زوجته بيونسيه وابنته بلو آيفي، والتوأم رومي وسير.
أما المغنية الأميركية التي يعشقها الملايين حول العالم، فلا تتوقف عن البكاء. (العربية)
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