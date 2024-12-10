15
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد طلاقها من تامر حسني.. فنانة مغربية تكشف تفاصيل جديدة عن إنفصالها
Lebanon 24
10-12-2024
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأسباب التي دفعتها للعودة إلى الغناء بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.
وفي السياق، أوضحت بوسيل أنها "اختارت الابتعاد عن الساحة الفنية أثناء زواجها"، قائلة: "لم يكن من المناسب أن أغني وأنا متزوجة، لكن بعد الطلاق شعرت أن الوقت مناسب للعودة".
Advertisement
وتابعت بسمة أن العائلة والأطفال كانوا على رأس أولوياتها، مؤكدة: "كل ما مضى كان يستحق التضحيات التي قدمتها".
كما أكدت بسمة بوسيل الدعم الذي تلقته من تامر حسني حتى بعد الانفصال، حيث قالت:" تامر دائمًا داعم لي، ولو أعجبتني أغنية أشتريها، وأتواصل معه لمشاركته رأيه".(الجديد)
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
مُفاجأة مُدوية: نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السوري.. إعلامي شهير يكشف التفاصيل
00:11 | 2024-12-10
10/12/2024 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
07:04 | 2024-12-10
10/12/2024 07:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
Lebanon 24
إشتباكات وتطويق شخصيّات كبيرة داخل مزرعة محصنة... هل ماهر الأسد موجود فيها؟
07:18 | 2024-12-10
10/12/2024 07:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
Lebanon 24
متاجر معروفة تمتنع عن القبول بالـ50 دولارا.. ما السبب؟
07:27 | 2024-12-10
10/12/2024 07:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:07 | 2024-12-10
برفقة أولادها... شاهدوا تزيين ميريام فارس لشجرة عيد الميلاد (فيديو)
10:49 | 2024-12-10
زوج سارة أبي كنعان يتحدّث عن زوجته السابقة: "كانت أكبر مني" (فيديو)
10:10 | 2024-12-10
العكيد معتز: قدروا ياخدوا سوريا من هذا الغاصب
08:15 | 2024-12-10
فنانة شهيرة جدّاً تعيش حالة إنهيار.. لا تتوقف عن البكاء بسبب زوجها ماذا فعل؟
07:47 | 2024-12-10
بعد تعرّضه للسرقة على يدّ مسلحين... ممثل سوريّ: لدينا ثقة بإدارة العمليّات العسكريّة
07:04 | 2024-12-10
بعد سقوط الأسد.. ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق (صورة)
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 01:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 01:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
11/12/2024 01:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24