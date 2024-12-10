بعد طلاقها من تامر حسني.. فنانة مغربية تكشف تفاصيل جديدة عن إنفصالها

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وفي السياق، أوضحت بوسيل أنها "اختارت الابتعاد عن الساحة الفنية أثناء زواجها"، قائلة: "لم يكن من المناسب أن أغني وأنا متزوجة، لكن بعد الطلاق شعرت أن الوقت مناسب للعودة".وتابعت بسمة أن العائلة والأطفال كانوا على رأس أولوياتها، مؤكدة: "كل ما مضى كان يستحق التضحيات التي قدمتها".كما أكدت بسمة بوسيل الدعم الذي تلقته من تامر حسني حتى بعد الانفصال، حيث قالت:" تامر دائمًا داعم لي، ولو أعجبتني أغنية أشتريها، وأتواصل معه لمشاركته رأيه".(الجديد)