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فنون ومشاهير

بعد طلاقها من تامر حسني.. فنانة مغربية تكشف تفاصيل جديدة عن إنفصالها

Lebanon 24
10-12-2024 | 14:55
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كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأسباب التي دفعتها للعودة إلى الغناء بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني.

وفي السياق، أوضحت بوسيل أنها "اختارت الابتعاد عن الساحة الفنية أثناء زواجها"، قائلة: "لم يكن من المناسب أن أغني وأنا متزوجة، لكن بعد الطلاق شعرت أن الوقت مناسب للعودة".
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وتابعت بسمة أن العائلة والأطفال كانوا على رأس أولوياتها، مؤكدة: "كل ما مضى كان يستحق التضحيات التي قدمتها".

كما أكدت بسمة بوسيل الدعم الذي تلقته من تامر حسني حتى بعد الانفصال، حيث قالت:" تامر دائمًا داعم لي، ولو أعجبتني أغنية أشتريها، وأتواصل معه لمشاركته رأيه".(الجديد) 
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