ما طلبه منهم حيّر الجميع.. باسل خياط يوجه رسالة مفاجئة للمعارضة السورية

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وجه الفنان السوري باسل خياط رسالة مفاجئة للمعارضة السورية بعد اسقاطها لنظام الاسد وما طلبه منهم حيّر الجميع.وفي التفاصيل كتب باسل خياط رسالة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها:اثبتوا للعالم اجمع انكم كما سوريا.. اخلاقكم من اخلاقها وتاريخكم من تاريخها وارثكم من ارثها.وتابع باسل خياط رسالته: اثبتوا للعالم انكم سوريين حضارة وتاريخا واخلاقا وتسامحا.واختتم حديثه قائلا: لا للظلم بعد اليوم. (الجديد)