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فنون ومشاهير
ممثلة معروفة متهمة بقتل زوجها من احد متابعيها.. وترد على ذلك بقوة
Lebanon 24
11-12-2024
|
08:06
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فوجئت الفنانة بدرية طلبة بتعليق من إحدى متابِعاتها عبر صفحتها في "فيسبوك" تتّهمها فيه بقتل زوجها الكاتب والمخرج المسرحي مصطفى سالم، والسفر خارج مصر حتى لا ينكشف أمرها، وهو ما أغضب طلبة ودفعها للرد عليها بقوة.
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وقالت المتابِعة في تعليقها: "هي موتته بدليل رتبت وسافرت لتبعد عنها الشبهة"، لتردّ عليها بدرية مبديةً استياءها بالقول: "دي دماغ إيه ديه؟ دي لو دماغ (كوله) حيكون تفكيرها أنظف من كده! إنتي تخطيتي كل التخيلات العفنة المريضة والتهيؤات القذرة".
وكانت بدرية طلبة قد أثارت الجدل بغيابها عن جنازة زوجها مصطفى سالم، حيث أُقيمت الجنازة في أثناء وجودها خارج مصر، مما أثار تساؤلات جمهورها ومتابعيها.
وكشفت بدرية طلبة أنها كانت متواجدة في باريس منذ فترة لتقديم مسرحيتها الكوميدية "الدور الرابع"، وكان من المقرر عرض المسرحية لثلاث ليالٍ متواصلة أيام 7، 8، و9 كانون الأول، لكن وفاة زوجها المفاجئة أجبرتها على الاعتذار في بيانٍ رسمي عن عدم استكمال العروض، مؤكدةً أنها تصرّ الآن على العودة الى مصر لحضور جنازته.
المصدر: لها
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