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فنون ومشاهير

أول ظهور لخطيب ابنة هيفاء وهبي.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:27
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شاركت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام رفقة خطيبها.
وأطلت زينب التي فاجأت مؤخرا المتابعين بخطوبتها من دون الكشف تفاصيل عن هوية العريس وهي تلتقط سيلفي مع خطيبها وعمدت على إخفاء وجهه بقلب أحمر.
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وانتشرت اخبار ان خطيبها الجديد كويتي الجنسية وهو من طلب منها حذف كل صورها على حساباتها على تطبيقات انستغرام وتيك توك. (الجديد) 

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