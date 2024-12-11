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فنون ومشاهير

كلام صادم.. فنانة سورية تتحدث عن معاناتها في سجون الأسد وهذا ما أجبروها على القيام به

Lebanon 24
11-12-2024 | 14:48
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خرجت الفنانة السورية علياء انور سعيد في مقابلة تلفزيونية كشفت فيها عن تعرضها للسجن لمدة 57 يوما حيث كشفت ان السجناء يتعرضون لـ 3 أنواع من التعذيب "نفسي وجسدي وجنسي" .

وروت علياء سعيد معاناة النساء داخل السجون حيث اجبرهم رجال الامن والمسؤولين على الاعتراف بجهاد النكاح. (الجديد) 
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