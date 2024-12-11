كلام صادم.. فنانة سورية تتحدث عن معاناتها في سجون الأسد وهذا ما أجبروها على القيام به

خرجت الفنانة السورية علياء انور سعيد في مقابلة تلفزيونية كشفت فيها عن تعرضها للسجن لمدة 57 يوما حيث كشفت ان السجناء يتعرضون لـ 3 أنواع من التعذيب "نفسي وجسدي وجنسي" .



وروت علياء سعيد معاناة النساء داخل السجون حيث اجبرهم رجال الامن والمسؤولين على الاعتراف بجهاد النكاح. (الجديد)

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