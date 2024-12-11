توقيف مسلسله الرمضاني: تصريح ممثل شهير يُثير الجدل.. "ذهبت سوريا ولن تعود ولن أعود لها للأبد"!

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نفى الممثل السوري باسم ياخور الشائعات التي تدعي أنه قال "ذهبت سوريا ولن تعود ولن أعود لها للأبد"، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.وأكد ياخور في تصريح لـ ET بالجزائري أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم تصدر عنه.علما ان ياخور كان مقربا من النظام السابق.إلى ذلك، وبسبب الأوضاع الراهنة في سوريا تم الإعلان رسميًا عن خروج مسلسل "السبع" من السباق الرمضاني لعام 2025.وجاء هذا القرار نتيجة التحديات التي تواجهها سوريا، مما أثر على عملية التصوير والإنتاج.