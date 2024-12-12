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فنون ومشاهير
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
Lebanon 24
12-12-2024
|
06:13
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أعرب الفنان السوري باسل خياط عن فخره بما يجري من تغيير في سوريا، لافتا إلى أنه حين سمع خبر سقوط نظام الأسد لم يصدق.
وروى خياط بعض ما عاناه في ظل نظام بشار الأسد رغم أنه هاجر مع بداية الثورة لأنه لم يكن مرتاحا ولم يكن له مجال لقول كلمة حق، كما أنه لم يكن يدلي بأي تصريحات سياسية حتى وهو في الخارج.
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وقال خياط في معرض كلامه إنه تفاجأ قبل سنة ونصف بأنه كان مطلوبًا من الاستخبارات السورية، كما أن السلطات حرمته من تجديد جواز سفر رغم وجوده في الخارج. (العربية)
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