كريم محمود عبد العزيز يشوّق جمهوره لمسلسله الجديد

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نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، البوستر المبدئي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير" يشوّق به جمهوره لعرضه في الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية.وكتب كريم على البوستر معلقًا: "انتظروا شيئًا غير عادي، مملكة الحرير، قريبًا".تدور أحداث المسلسل حول صراع شقيقين على الحكم في إطار كوميدي فانتازي.من ناحية أخرى، ينتظر كريم محمود عبد العزيز، عرض فيلم "الهنا إللي أنا فيه" في دور السينما، ابتداءً من 18 كانون الأول الحالي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وعدد من الفنانين، منهم: حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي. تأليف السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول زوجة تعيش حياة زوجية هادئة، لكنها تكتشف سرًا يغير حياة زوجها بشكل درامي ومؤثر.