15
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كريم محمود عبد العزيز يشوّق جمهوره لمسلسله الجديد
Lebanon 24
12-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، البوستر المبدئي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير" يشوّق به جمهوره لعرضه في الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية.
Advertisement
وكتب كريم على البوستر معلقًا: "انتظروا شيئًا غير عادي، مملكة الحرير، قريبًا".
تدور أحداث المسلسل حول صراع شقيقين على الحكم في إطار كوميدي فانتازي.
من ناحية أخرى، ينتظر كريم محمود عبد العزيز، عرض فيلم "الهنا إللي أنا فيه" في دور السينما، ابتداءً من 18 كانون الأول الحالي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وعدد من الفنانين، منهم: حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي. تأليف السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول زوجة تعيش حياة زوجية هادئة، لكنها تكتشف سرًا يغير حياة زوجها بشكل درامي ومؤثر.
( لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
Lebanon 24
خبر عن المطران بولس يازجي... هل عُثِرَ عليه حيّاً في سجن عدرا؟
05:47 | 2024-12-12
12/12/2024 05:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
بشأن الـ50 دولاراً المزورة... إليكم هذا التوضيح
10:10 | 2024-12-12
12/12/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً.. جويل ماردينيان تستعرض منزلها الجديد في دبي وديكوره حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً.. جويل ماردينيان تستعرض منزلها الجديد في دبي وديكوره حديث الجمهور (فيديو)
02:19 | 2024-12-12
12/12/2024 02:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
Lebanon 24
أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى
13:00 | 2024-12-12
12/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
Lebanon 24
غادر سوريا... باسل خياط يكشف لأوّل مرّة: كنت مطلوباً من المُخابرات السوريّة
06:13 | 2024-12-12
12/12/2024 06:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:05 | 2024-12-12
زوج بيونسيه مغني الراب الشهير في ورطة جديدة.. ما القصة؟
15:00 | 2024-12-12
مرض "خطير" وسرية تامة.. غموض يحيط بوفاة ممثل إسباني شهير
13:24 | 2024-12-12
فنان مصري شهير يعاني من أزمة صحية شديدة.. هذا ما عُرف عن حالته
12:11 | 2024-12-12
حفل غنائي من دون حجاب في إيران... مغنية إيرانية تشعل مواقع التواصل وهذه رسالتها
12:00 | 2024-12-12
مازن معضم في رسالة مؤثرة : هذا ما تمناه!
09:07 | 2024-12-12
بعد خلاف دام لسنوات.. سيرين عبد النور وماغي بوغصن ترقصان بالقرب من بعضهما (فيديو)
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
13/12/2024 07:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
13/12/2024 07:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
13/12/2024 07:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24