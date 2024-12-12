مازن معضم في رسالة مؤثرة : هذا ما تمناه!

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نشر الممثل مازن معضم مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، كشف خلاله عن حلمه الوحيد حالياً كمواطن لبناني.وقال معضم في المقطع: "أنا كمواطن لبناني عندي حلم بسيط وهيدا الحلم صرلو زمان وهو إنو يكون عنا دولة حقيقية، دولة نحس فيها بالأمان والاستقرار، نقدر نحلم ببكرا ونشتغل لحتى نحقق أحلامنا ويكون عنا قضاء عادل وقوي ما يخاف من حدا ويحاسب كل حدا بيغلط".وتابع معضم: "بتمنى إنو هيدي المرحلة تكون فرصة حقيقية لنقدر نبني دولة فيا ونحنا كمان صار لازم نكون تعلمنا من كل يلي مرق ولازم نكون تعلمنا انو ما نلحق الأحزاب الطائفية والزعماء يلي طول عمرن كانوا يفرقونا وما يجمعونا، صار لازم نتعلم إنو خيارنا الوحيد يكون الدولة اللبنانية والعلم الوحيد يلي منحملو هو العلم اللبناني". (lbc)