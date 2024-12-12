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فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يعاني من أزمة صحية شديدة.. هذا ما عُرف عن حالته

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:24
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أفادت قناة "العربية" بأن الفنان المصري نبيل الحلفاوي تعرض إلى أزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، ودخل الى غرفة العناية المركزة.


ونقلت "العربية" عن مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي، إن الفنان الشهير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عاما.
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وأضاف المصدر أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي وبعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، كما أنه منع عنه الزيارة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان "خالد ووليد الحلفاوي".
وأوضح المصدر أن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تلقت عدة اتصالات من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن لديه استعداد في تقديم كافة المساعدات اللازمة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، كما حاول عدد كبير من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي لكن لم يتمكنوا من ذلك نظراً لانشغالهم الكبير بحالته.

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