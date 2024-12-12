مرض "خطير" وسرية تامة.. غموض يحيط بوفاة ممثل إسباني شهير

أحدث نجم "نتفليكس" الممثل الإسباني خوسيه دي لا توريه حزناً كبيراً بين جمهوره وفي الوسط الفني ببلاده، بعد إعلان وفاته عن 37 عاماً بعد صراع امتد لأشهر مع مرض غامض "خطير"، حسب بيان نقلته عائلته.

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وكان خوسيه قد كشف خلال الصيف عن إصابته بمرض غامض رفض تحديد طبيعته.

وذكرت مجلة "بيج 6" أنه ابتعد خلال الأسابيع القليلة الماضية عن الساحة الفنية، ليتلقى العلاج بسرية تامة بعيداً عن الأضواء.

يذكر ان الممثل اكتسب شهرة واسعة تجاوزت حدود بلاده، بعد تأديته دور البطولة في مسلسل نتفليكس "توي بوي"، الذي عرض على مدار موسمين من 2019 إلى 2021.



كما ظهر في مسلسلات "أمار إسبارا سيمبري"، "فيسا فيس: إل أواسيز" و"سيرفير وي بروتيجر". وعمل كعارض للأزياء للعديد من العلامات التجارية البارزة في مجال الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات.





