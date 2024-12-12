زوج بيونسيه مغني الراب الشهير في ورطة جديدة.. ما القصة؟

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تستعدّ بيونسيه لإطلاق أحدث أعمالها بمناسبة موسم عيد الميلاد، في الوقت الذي يواجه فيه زوجها، مغني الراب الشهير جاي زي، اتهاماً في قضية اعتداء جنسي على قاصر، ضمن قضية مرتبطة بمغني الراب شون ديدي.ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، الاتهامات الموجهة إلى جاي-زي قد دفعت الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) لإعادة تقييم شراكته مع الشركة التي أسسها معني الراب "روك نيشن".وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بعد، إلا أن مصادر مطلعة توقعت أن يقرر الدوري إنهاء تعاونه مع المغني في حال ثبتت حقيقة الادعاءات الموجهة ضده.وبينما تتواصل الإجراءات القانونية، تواصل بيونسيه التركيز على مسيرتها، مع الحفاظ على موقف محايد تجاه المشاكل القانونية لزوجها والامتناع عن الإدلاء بأي موقف رسمي تجاه هذه الأزمة.