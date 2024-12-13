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فنون ومشاهير

تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة.. وفاة "عملاق" الشاشة والمسرح عن عمر 63 عاما (صورة)

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:12
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إثر أزمة قلبية مفاجئة، توفي الممثل التونسي وعملاق الشاشة والمسرح، فتحي الهداوي، مساء أمس الخميس، بعد تدهور حالته الصحية.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الفنان الهداوي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 63 عاماً، وعبّرت في بيان عن خالص تعازيها لعائلة الراحل ولجميع الفنانين.
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والهداوي المولود عام 1961، هو أحد أبرز الممثلين في تونس، ومن عمالقة الدراما والمسرح فيها، بدأت مسيرته قبل نحو 40 سنة، وجسّد خلالها أدواراً مختلفة داخل تونس وخارجها، وتنقّل بين المسلسلات التاريخية والدرامية، إضافة الى أعماله المسرحية والسينمائية.

ويُعدّ النجم الراحل من أكثر الوجوه الفنية المعروفة لدى التونسيين، بعدما اكتسب شهرة واسعة خاصة بين جمهور التلفزيون، من خلاله مشاركاته المستمرة في الأعمال الرمضانية، حيث قدّم مسلسلات عدة وعمل مع أغلب المخرجين التونسيين، من بينهم المخرج صلاح الدين الصيد في مسلسل "غادة"، ثم قدّم "ليام كيف الريح" مع المخرج نفسه، كما تولى بطولة مسلسل "العاصفة" تحت إدارة المخرج عبد القادر الجربي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً بشخصيته المميزة "رئيف" في مسلسل "صيد الريم" عام 2008، كذلك برز في مسلسل "ناعورة الهواء".

ولم يتوقف الهداوي عن تقديم الأعمال التلفزيونية في كل موسم رمضان، وآخرها مسلسل "الجبل الأحمر" عام 2023.

كما شارك في مسلسلات عربية عدة، منها: "معاوية والحسن والحسين" و"الحجاج" و"أبو زيد الهلالي" و"المرابطون والأندلس" و"عمر" و"الإمام".(لها)


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