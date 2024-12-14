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فنون ومشاهير
ابتزها بصور وفيديوهات "خاصة".. هذا ما حصل مع ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
14-12-2024
|
01:00
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تعرّضت هنا محمد مصطفى، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لتهديد وابتزاز من قبل شاب يُدعى "شريف. خ. ال. م"، يبلغ من العمر 19 عامًا، من مدينة المنصورة، وذلك عبر حساب مجهول على تطبيق "تيك توك".
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وكشفت التحقيقات، التي تم توثيقها في المحضر رقم 208 لسنة 2025 جنح اقتصادية، أن المتهم حصل على عدد من صور ومقاطع فيديو خاصة بالطفلة هنا، وهددها بنشرها إذا لم تدفع مبلغ 1000 جنيه مصري.
بالرغم من الخوف الكبير الذي سببه لهنا الا أنها رفضت الرضوخ لمطالبه مما دفعه لزيادة التهديدات.
وأفاد والد هنا وطليق النجمة المصرية الموزع الموسيقي محمد مصطفى، في أقواله أمام النيابة أن ابنته عانت بشكل كبير حيث تدهورت حالتها النفسية بسبب التهديدات.
وأضاف في تصريحاته أن المدرسة كانت اول من لاحظ ما تعاني منه هنا، حيث تواصلت معه الأخصائية الاجتماعية لإبلاغه بتصرفات الطفلة غير المعتادة. وكشف إلى أن هذه التهديدات دفعت ابنته إلى التفكير في إيذاء نفسها، ما أثار قلق الأسرة بشكل كبير.
وتمكنت وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، من العثور على المتهم وضبطه في منزله. وبحوزته الهاتف الذي استخدمه لتهديد الطفلة. وبعد فحص الهاتف، عُثر على رسائل وصور تثبت تورطه في الجريمة.
واعترف الشاب خلال التحقيقات بابتزازه هنا من اجل الحصول على مبلغ مالي.(البوابة)
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