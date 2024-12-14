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فنون ومشاهير
دخل في غيبوبة ومُنعت عنه الزيارات.. هذه آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
14-12-2024
|
00:29
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أصيب الفنان المصري نبيل الحلفاوي بهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى خاص بالقاهرة، وأمر الفريق الطبي بحجزه في الرعاية المركزة.
وأكدت مصادر مقربة أن الفنان المصري القدير في غيبوبة بالوقت الحالي، ويخضع للملاحظة الطبية الدقيقة، وسط تشديد بمنع الزيارات عنه.
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وأضافت المصادر أن الأطباء يقدمون ما في وسعهم لإنقاذ حياة نبيل الحلفاوي، الذي تدهورت صحته بشكل كبير، مطالبين الجمهور ومحبيه بالدعاء له أن يمر من محنته ويتم شفاؤه على خير، وذلك بعد تعرضه لأزمة حادة في الصدر، وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي.
وانتشرت بموقع "إكس" في الساعات الماضية العديد من التغريدات المطالبة بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوي بالشفاء، من بينهم عدد كبير من الفنانين ونجوم كرة القدم والمتابعين والمحبين للفنان القدير صاحب فيلم "الطريق إلى إيلات" ومسلسل "القاهرة كابل".
وكان مصدر مقرب من عائلة الحلفاوي كشف في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن الفنان الشهير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عاما.
يذكر أن الحلفاوي هو فنان مصري شهير، شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق" "القاهرة كابل" وغيرها. كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.(العربية)
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