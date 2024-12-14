ستكون الأعلى سعرا.. هذا ثمن تذكرة حفل هيفا وهبي ليلة رأس السنة في دبي

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مع اقتراب نهاية العام وإستقبال عام جديد، إليكم خارطة سهرات النجوم ليلة رأس السنة.الأعلى سعراًتصل تذكرة حفل الفنانة هيفا وهبي لـ 1400 دولار تقريبا حيث ستحيي حفل ليلة رأس السنة في دبي في فندق بلازو فيرساتشي.أما الفنانة نجوى كرم فستقف على خشبة مسرح دار الأوبرا في دبي بتاريخ 29 كانون الأول أما بتاريخ 30 منه فستكون على موعد للقاء جمهور أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد .وتحيي الفنانة إليسا حفلها في بيروت بتاريخ 28 كانن الأول وبالتحديد في CASIO DU LIBAN، فيما تنضم الفنانة نانسي عجرم وتامر حسني لنجوم حفلات دبي رأس السنة حيث يجتمع الثنائي في حفل غنائي ضخم ب THE RITZ CARLTON.وبمجرد أن أعلنت روتانا عن الحفل أوشكت تذاكر الحفل على النفاذ ليرفع الحفل شعار كامل العدد.كما يحيي الفنان عاصي الحلاني حفله في دبي أيضاً في لوميرديان بتاريخ 31 كانون الأول على أن يشاركه آدم الحفل.أول مرةولأول مرة تعلن شركة روتانا عن البوستر الرسمي الخاص بحفل نوال الكويتية ضمن موسم الرياض بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال " من دون اللقب الذي رافق إسمها منذ بداية مسيرتها المهنية وهو "نوال الكويتية " وذلك بعد قرار سحب الجنسية الكويتية منها قبل أيام.ليكون حفلها القادم بتاريخ 26 كانون الأول على خشبة مسرح محمد عبده آرينا وهو الحفل الأول لها بعد هذا القرار المفاجىء.(نواعم)