فنان يجهش بالبكاء على المسرح... شاهدوا ما حصل معه (فيديو)

تحوّلت لحظات الفنان السوداني مازن حامد على المسرح، إلى مشهد إنساني مفعم بالدموع والألم.



ففي منتصف أدائه لأغنية تُعبّر عن وجع وطنه، انفجر بالبكاء وتوقف عن الغناء، وكأن الكلمات التي كان يرددها أصبحت خناجر تثقل قلبه.



ولم تكن تلك الدموع عادية؛ بل كانت رسالة، صرخة مكتومة من أعماق الروح: "وطننا يتمزق، ونحن نحتضر معه". (العربية)

الفنان السوداني مازن حامد يتأثر بشدة خلال ظهوره على خشبة مسرح النادي السوداني في دبي ، حيث بكى أثناء أدائه لأغنية "يا مطر عز الحريق "؛ هذا الموقف جاء وسط حفل كبير شهد حضورًا لافتًا من الجالية السودانية ومحبي الفن السوداني المقيمين في الإمارات. يُعزى بكاء مازن حامد إلى الأوضاع… pic.twitter.com/7URRwgKc0j — واكب | Wakeep (@WakeepAr) December 8, 2024 Advertisement