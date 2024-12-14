فنان يجهش بالبكاء على المسرح... شاهدوا ما حصل معه (فيديو)

الفنان السوداني مازن حامد يتأثر بشدة خلال ظهوره على خشبة مسرح النادي السوداني في دبي ، حيث بكى أثناء أدائه لأغنية "يا مطر عز الحريق "؛ هذا الموقف جاء وسط حفل كبير شهد حضورًا لافتًا من الجالية السودانية ومحبي الفن السوداني المقيمين في الإمارات. يُعزى بكاء مازن حامد إلى الأوضاع… pic.twitter.com/7URRwgKc0j
— واكب | Wakeep (@WakeepAr) December 8, 2024
الفنان السوداني مازن حامد يتأثر بشدة خلال ظهوره على خشبة مسرح النادي السوداني في دبي ، حيث بكى أثناء أدائه لأغنية "يا مطر عز الحريق "؛ هذا الموقف جاء وسط حفل كبير شهد حضورًا لافتًا من الجالية السودانية ومحبي الفن السوداني المقيمين في الإمارات. يُعزى بكاء مازن حامد إلى الأوضاع… pic.twitter.com/7URRwgKc0j