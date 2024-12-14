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فنون ومشاهير

بالصورة... مُذيعة الـ"أم تي في" رُزِقَت بصبيّ وهذا إسمه

Lebanon 24
14-12-2024 | 08:28
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أعلنت مذيعة البرنامج الصباحي في قناة الـ"أم تي في" ريتا الحاج أنّها رُزِقت بصبيّ.
 
 
وكشفت الحاج أنّها وزوجها أطلقا على طفلهما إسم كريس. (رصد لبنان 24)
 
 
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ريتا الحاج

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