أعلنت مذيعة البرنامج الصباحي في قناة الـ"أم تي في" ريتا الحاج أنّها رُزِقت بصبيّ.

وكشفت الحاج أنّها وزوجها أطلقا على طفلهما إسم كريس. (رصد لبنان 24)