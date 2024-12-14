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فنون ومشاهير
بالصورة... مُذيعة الـ"أم تي في" رُزِقَت بصبيّ وهذا إسمه
Lebanon 24
14-12-2024
|
08:28
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أعلنت مذيعة البرنامج الصباحي في قناة الـ"أم تي في" ريتا الحاج أنّها رُزِقت بصبيّ.
وكشفت الحاج أنّها وزوجها أطلقا على طفلهما إسم كريس. (رصد لبنان 24)
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