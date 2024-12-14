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فنون ومشاهير
محمد منير يطمئن جمهوره بأحدث ظهور بعد أزمته الصحية
Lebanon 24
14-12-2024
|
13:00
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نشر الفنان محمد منير عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، أحدث صورة له طمأن بها جمهوره على حالته الصحية بعد أزمته الأخيرة وضع خلفية لها أغنية "من غير كسوف"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
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ويعد ذلك الظهور الأول لمحمد منير بعد أخبار تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، والتي نفاها الكثير من المقربين من منير، حيث كان الملحن والشاعر عزيز الشافعي، قد أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستغرام" استئناف منير لنشاطه، واستعداده لأغنية جديدة.
نشر الشافعي مجموعة صور فاجأ بها جمهور ومحبّي منير، معلناً استئناف "الكينغ" نشاطه الفني، نافياً تدهور حالته الصحية كما أشيع أخيراً.
وكشف الشافعي عن تسجيل منير لأغنية جديدة، حيث ظهر في الصور مع "الكينغ" وصنّاع الأغنية، ومنهم الشاعرة منة عدلي القيعي والموزّع أسامة الهندي، وعلّق الشافعي على الصور قائلاً: "مع الكينغ وغنوة جديدة".
(لها)
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