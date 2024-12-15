بعدما أعلن نيّته الترشح لرئاسة سوريا.. جمال سليمان يبعث برسالة إلى الأسد





وقال سليمان في رسالته التي وجهها للأسد عبر فيسبوك": "الحكيم من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه".

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وأضاف أن هذه العبارة كانت جزءًا من مشهد تمثيلي أداه ضمن دوره في مسلسل "صقر قريش" الذي عُرض العام 2002.





وقال سليمان: "أغلب الظن أنك، الآن، أمام التلفزيون، تشاهد هذا الطوفان السوري الذي يحتفل بالخلاص منك بعد 13 سنة، من الموت والقتل والدمار".



وأضاف: "هؤلاء الذين تراهم على الشاشة هم فقط السوريون الذي بقوا في سوريا، فتخيّل لو انضم إليهم الثمانية ملايين ممن هجَّرتهم. وكنت تقول (شعبي يريدني)". بعث الفنان السوري جمال سليمان المناهض لحكم الرئيس السابق بشار الأسد، رسالة له في مكان لجوئه في روسيا، تضمنت عبارة من مسلسل شهير للممثل البارز.وقال سليمان في رسالته التي وجهها للأسد عبر فيسبوك": "الحكيم من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه".وأضاف أن هذه العبارة كانت جزءًا من مشهد تمثيلي أداه ضمن دوره في مسلسل "صقر قريش" الذي عُرض العام 2002.وقال سليمان: "أغلب الظن أنك، الآن، أمام التلفزيون، تشاهد هذا الطوفان السوري الذي يحتفل بالخلاص منك بعد 13 سنة، من الموت والقتل والدمار".وأضاف: "هؤلاء الذين تراهم على الشاشة هم فقط السوريون الذي بقوا في سوريا، فتخيّل لو انضم إليهم الثمانية ملايين ممن هجَّرتهم. وكنت تقول (شعبي يريدني)".

وتابع: "(الحكيم من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه)، جملة قلتها في (صقر قريش)، وعَلِقت في رأسي. تذكرتها، اليوم، وأنا أتخيلك وأنت تشاهد فرحة السوريين بأن كابوسك لم يعد فوق رؤوسهم"، وفق قوله.

وبعد سقوط نظام بشار الاسد، أعلن الفنان السوري عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا، وقال في حديث عبر مداخلة مرئية على قناة "العربية" اليوم الثلاثاء، إن لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية، مؤكدا أن الأمر ليس شرطا إذا لم يجد أنسب منه لهذا المنصب، على حد قوله.



ووفق تصريحات جمال سليمان، فإنه يريد كسر حاجز الخوف الذي زرعه النظام السابق في السوريين، مؤكدا أن ترشحه هو حق من حقوقه كمواطن سوري. (إرم نيوز)