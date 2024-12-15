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فنون ومشاهير

برسالة شديدة اللهجة.. فنانة شهيرة ترد بعد تعرضها للظلم وهذا ما نشرته

Lebanon 24
15-12-2024 | 07:32
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وجّهت الفنانة المصرية بدرية طلبة رسالة شديدة اللهجة، عبر حسابها على "فيسبوك" بعد استيائها من الظلم الذي يتعرض له البعض نتيجة حقد الآخرين.

وكتبت طلبة: "لما تظلم بني آدم وأنت متعرفش ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل وهو لا يعرفك أصلاً، يبقى أنت شخص مريض نفسيًّا ومحتاج تتعالج".
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وإعتبرت أن "هؤلاء الأشخاص يعانون من نقص في التربية والدين"، مضيفةً: "لازم تقف مع نفسك وتراجع حساباتك علشان اللي زيك بتكون آخرته سودة". (الجديد) 
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