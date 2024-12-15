برسالة شديدة اللهجة.. فنانة شهيرة ترد بعد تعرضها للظلم وهذا ما نشرته

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وكتبت طلبة: "لما تظلم بني آدم وأنت متعرفش ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل وهو لا يعرفك أصلاً، يبقى أنت شخص مريض نفسيًّا ومحتاج تتعالج".وإعتبرت أن "هؤلاء الأشخاص يعانون من نقص في التربية والدين"، مضيفةً: "لازم تقف مع نفسك وتراجع حساباتك علشان اللي زيك بتكون آخرته سودة". (الجديد)