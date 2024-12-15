عن عمر ناهز 77 عامًا.. وفاة "القبطان" بعد مرض مفاجئ

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ونشر الحساب الرسمي للفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة يعلن فيها أولاده عن رحيل "القبطان"، حيث أعلنوا عن موعد صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 كانون الأول بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.وجاءت التغريدة كالآتي: "مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 كانون الأول بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء". (سكاي نيوز)