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فنون ومشاهير

عن عمر ناهز 77 عامًا.. وفاة "القبطان" بعد مرض مفاجئ

Lebanon 24
15-12-2024 | 08:40
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توفى الفنان المصري الكبير نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر.

ونشر الحساب الرسمي للفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة يعلن فيها أولاده عن رحيل "القبطان"، حيث أعلنوا عن موعد صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 كانون الأول بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.
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وجاءت التغريدة كالآتي: "مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 كانون الأول بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء". (سكاي نيوز) 
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