"من قبل شخص مجهول".. فنان شهير يتعرض للإبتزاز وهذا ما كشفه (صورة)

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وأكد الفنان أن الهدف الرئيسي كان الحصول على مبالغ مالية، بعد الاستيلاء على حساباته الشخصية.وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إنه "تعرض لمحاولة ابتزاز وتهديد من قبل شخص مجهول طلب منه مبالغ مالية بعد الاستيلاء على حساباته الشخصية"، مضيفاً، أنه "استجاب لمطالب المتهم بدفع مبالغ مالية له في البداية، ثم عاود الشخص المجهول وطلب أموالاً أخرى، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية".هذا وذكر أن الشخص الذي هدده حصل منه على مبلغ 105 آلاف جنيه، ثم عاد لابتزازه مرة أخرى وطلب منه 5 آلاف دولار.وكان حافظ أوضح في منشور على فيسبوك أمس السبت اختراق حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وكذا واتساب، وسرقة بعض الفيديوهات الخاصة به.