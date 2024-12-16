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فنون ومشاهير

نعى نفسه.. الكشف عن قصيدة كتبها الفنان المعروف قبل وفاته (صورة)

Lebanon 24
16-12-2024 | 03:11
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كُشِف النقاب عن قصيدة قديمة للفنان المصري نبيل الحلفاوي، بدا فيها وكأنه ينعى نفسه، بعد رحيله إثر أزمة صحية عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

فقد نشر أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، القصيدة على حسابه الشخصي في فيسبوك.
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وعلق كاتباً: إن "الفنان الكبير المرحوم نبيل الحلفاوي، نعى نفسه في قصيدة كتبها عام 1987"، أي قبل 37 عاماً.

أسماء الأصدقاء

فيما تضمنت القصيدة التي نشرها، دعوة من الحلفاوي لعائلته من أجل عدم ذكر أسماء الأقرباء في ورقة نعيه، بل الأصدقاء، معددا عشرات الأسماء.

إذ كتب حينها: "في نعيي متكتبوش، أسامي القرايب، في نعيي لازم تنكتب، أسامي الصحاب.. وصيغة الكلام، بدون النظام، وحسب الميزان، مش حسب المحبة، هتبقى كده، صديق كل من السعدني والصحن ولينين، فرغلي والدكتور أمين..".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكان "القبطان" توفي أمس بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى قبل أيام.

يذكر أن الممثل الراحل المولود في حي السيدة زينب يوم 22 نيسان عام 1947، بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح ثم اتجه إلى التلفزيون، فكان أول أعماله مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية، منها "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13". (العربية)




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