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فنون ومشاهير

مكسيم خليل يوجه نداء بعد سقوط النظام.. إليكم ما طلبه

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:30
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نشر الممثل السوري مكسيم خليل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة تظهر علم سورية الجديدة، او ما كان يعرف بعلم الثورة السورية سابقا، حيث وجه من خلاله نداء الى الشعب السوري لان يتحد ويبقى الى جانب اهله في كل المدن والمناطق السورية.
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وفي التفاصيل، كتب مكسيم: "سوريا بتكمل بسلامة كل أهلها.. كونوا مع أهلنا ب‍الرقة والحسكة"، مضيفا: "انا سوري وافتخر".
وفي ستوري أخرى، قال مكسيم خليل: "نداء الى المنظمات الاغاثية حول ملف النازحين في المخيمات، في ناس كثيرة عندها بيوت صالحة للسكن بالمناطق المحررة ولكن ما يمنعها من العودة تكاليف النقل الباهظة بالنسبة لهم". (الجديد)
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